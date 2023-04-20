- Категорія
- Агро
- Дата публікації
-
Брюссель готує екстрені обмеження на імпорт зерна з України до 5 країн-членів ЄС
Піддавшись тиску з боку Польщі та Угорщини, влада Євросоюзу готується ввести екстрені обмеження на імпорт українського зерна до 5 держав-членів ЄС. Про це повідомило видання Financial Times, посилаючись на високопосадовців Європейського Союзу.
Ініціатива заборони імпорту зернової продукції з України, яку обговорюють в Євросоюзі, може стосуватися Польщі, Угорщини, Румунії, Словаччини і Болгарії. Винятком може бути реекспорт до інших країн-членів ЄС або інших частин світу.
Така заборона діятиме до червня 2023 року.
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що блок застосує “превентивні заходи” через кризу з агропродукцією з України.Підписуйтеся на наш YouTube канал
“У листі до лідерів Польщі, Угорщини, Румунії, Словаччини та Болгарії фон дер Ляєн заявила, що ці кроки будуть “негайно протидіяти” погіршенню ситуації для їхніх виробників пшениці, кукурудзи, олійних культур і насіння соняшнику”, − йдеться у матеріалі.
Цією ініціативою, пишуть журналісти, ЄС спробує врегулювати низку односторонніх кроків групи східноєвропейських держав-членів, які кинули виклик основним повноваженням ЄС щодо торговельної політики.
Раніше Єврокомісія запропонувала 5 країнам пакет фінансової підтримки на 100 млн євро на тлі кризи з українським зерном. Гроші ці члени ЄС отримають, якщо скасують свої односторонні заборони.
Така заява прозвучала після зустрічі з представниками Болгарії, Угорщини, Польщі, Словаччини, Румунії, а також з Україною.
Члени Єврокомісії повідомили, що на зустрічі вони представили комплексні пропозиції ЄС, спрямовані на вирішення проблем аграріїв цих 5 країн.
Запропонований Єврокомісією пакет заходів включає другий транш фінансової підтримки постраждалих фермерів, виняткові захисні заходи щодо ключових продуктів та заходи, спрямовані на сприяння транзиту українського експорту зерна через "коридори солідарності".
Нагадаємо, в Польщі виник конфлікт між фермерами та владою. Аграрії почали виходи на протести з вимогою врегулювати ситуацію з поставками дешевого українського зерна, які знижували ціни на їхню продукцію.
Згодом влада Польщі повідомила про призупинення імпорту українського зерна. Це зробили також Угорщина, Словаччина і Болгарія.
У ЄС заявили про низку заходів для врегулювання зернової кризи, зокрема до вже наданого пакету 56,3 млн євро для найбільш постраждалих фермерів цих країн готується другий пакет фінансової підтримки у розмірі 100 млн євро.