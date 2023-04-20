Брюссель готує екстрені обмеження на імпорт зерна з України до 5 країн-членів ЄС

Піддавшись тиску з боку Польщі та Угорщини, влада Євросоюзу готується ввести екстрені обмеження на імпорт українського зерна до 5 держав-членів ЄС. Про це повідомило видання Financial Times, посилаючись на високопосадовців Європейського Союзу.

Ініціатива заборони імпорту зернової продукції з України, яку обговорюють в Євросоюзі, може стосуватися Польщі, Угорщини, Румунії, Словаччини і Болгарії. Винятком може бути реекспорт до інших країн-членів ЄС або інших частин світу.

Така заборона діятиме до червня 2023 року.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що блок застосує “превентивні заходи” через кризу з агропродукцією з України.

“У листі до лідерів Польщі, Угорщини, Румунії, Словаччини та Болгарії фон дер Ляєн заявила, що ці кроки будуть “негайно протидіяти” погіршенню ситуації для їхніх виробників пшениці, кукурудзи, олійних культур і насіння соняшнику”, − йдеться у матеріалі.

Цією ініціативою, пишуть журналісти, ЄС спробує врегулювати низку односторонніх кроків групи східноєвропейських держав-членів, які кинули виклик основним повноваженням ЄС щодо торговельної політики.

Раніше Єврокомісія запропонувала 5 країнам пакет фінансової підтримки на 100 млн євро на тлі кризи з українським зерном. Гроші ці члени ЄС отримають, якщо скасують свої односторонні заборони.

Така заява прозвучала після зустрічі з представниками Болгарії, Угорщини, Польщі, Словаччини, Румунії, а також з Україною.

Члени Єврокомісії повідомили, що на зустрічі вони представили комплексні пропозиції ЄС, спрямовані на вирішення проблем аграріїв цих 5 країн.

Запропонований Єврокомісією пакет заходів включає другий транш фінансової підтримки постраждалих фермерів, виняткові захисні заходи щодо ключових продуктів та заходи, спрямовані на сприяння транзиту українського експорту зерна через "коридори солідарності".

Нагадаємо, в Польщі виник конфлікт між фермерами та владою. Аграрії почали виходи на протести з вимогою врегулювати ситуацію з поставками дешевого українського зерна, які знижували ціни на їхню продукцію.

Згодом влада Польщі повідомила про призупинення імпорту українського зерна. Це зробили також Угорщина, Словаччина і Болгарія.

У ЄС заявили про низку заходів для врегулювання зернової кризи, зокрема до вже наданого пакету 56,3 млн євро для найбільш постраждалих фермерів цих країн готується другий пакет фінансової підтримки у розмірі 100 млн євро.