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Категорія
Агро
Дата публікації

Польща скасувала односторонню заборону на імпорт агропродукції з України

Польща скасувала односторонню заборону на імпорт агропродукції з України
Польща скасувала заборону на імпорт агропродукції з України після рішення Єврокомісії. Фото: Depositphotos

Уряд Польщі у вівторок 2 травня скасував односторонню постанову про заборону імпорту низки сільськогосподарських товарів із України після компромісного рішення Європейської комісії.

Про це йдеться в постанові уряду Польщі.

«Розпорядження міністра розвитку і технологій від 21 квітня 2023 року про заборону імпорту сільськогосподарської продукції з України скасувати", - йдеться у документі.

Зазначається, що постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Нагадаємо, Європейська комісія заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Заборона діятиме з 2 травня по 5 червня 2023 року.

Зауважимо, після односторонніх дій держав-членів щодо торгівлі з Україною Єврокомісія виступила з заявою, в якій зазначила що не підтримує такі категоричні рішення. 

Водночас згодом стало відомо, що Євросоюз планує застосувати "превентивні заходи" через кризу з агропродукцією з України

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Світлана Манько