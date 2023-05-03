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Польща скасувала односторонню заборону на імпорт агропродукції з України
Уряд Польщі у вівторок 2 травня скасував односторонню постанову про заборону імпорту низки сільськогосподарських товарів із України після компромісного рішення Європейської комісії.
Про це йдеться в постанові уряду Польщі.
«Розпорядження міністра розвитку і технологій від 21 квітня 2023 року про заборону імпорту сільськогосподарської продукції з України скасувати", - йдеться у документі.
Зазначається, що постанова набирає чинності з дня її опублікування.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, Європейська комісія заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Заборона діятиме з 2 травня по 5 червня 2023 року.
Зауважимо, після односторонніх дій держав-членів щодо торгівлі з Україною Єврокомісія виступила з заявою, в якій зазначила що не підтримує такі категоричні рішення.
Водночас згодом стало відомо, що Євросоюз планує застосувати "превентивні заходи" через кризу з агропродукцією з України
Джерело фото: ua.depositphotos.com