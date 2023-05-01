Запрет импорта украинского зерна: почему Польша пошла на это

Важный экономический спасательный круг для Украины находится под угрозой из-за того, что правительства восточноевропейских стран запрещают импорт украинской аграрной продукции. Эмбарго ставит Украину в тупик — в этом сезоне около 7% ее экспорта кукурузы и пшеницы ушли в Польшу.

Наиболее яркой политика запрета является в Польше, верном союзнике Украины, возглавившем Европейский Союз в осуждении российского вторжения. Запрет Польши имел целью гарантировать, что солидарность с Киевом не оттолкнет избирателей правящей партии "Право и справедливость", пишет Вloomberg.

Одной из движущих сил, побуждающей Польшу к действиям, является недавний рост поддержки среди населения ультраправого альянса Конфедерации, выступающего против Европейского Союза, наплыва украинских беженцев и неограниченной военной помощи Киеву.

Издание сообщает, что запрет Польши на импорт зерна должен гарантировать то, что солидарность с Киевом не оттолкнет потенциальных избирателей правящей партии. Это редкое признание растущей тревоги в правящей партии "Право и справедливость", что она рискует потерять ключевую часть своей базы за шесть месяцев до жесткой борьбы за выборы.

"Это не в интересах наших друзей (то есть Украина - ред), чтобы Польша погрузилась в кризис - и чтобы мы увидели, что к власти здесь приходят люди, которые изменят политику радикальной поддержки Украины", - сказал лидер "Права и Справедливости" Ярослав Качинский .

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем осудил ограничения и попросил их снять.

"Искусственное и незаконное ограничение торговли с Европейским Союзом бьет по Украине, противостоящей российской агрессии, как экономически, так и политически", – сказал Зеленский.

Европейский Союз, осудивший этот шаг за потенциальное нарушение торговой политики блока, заключил соглашение с восточными членами, которые ввели запрет, обеспечивая транзит товаров другим государствам-членам. Соглашение предусматривает срок действия мер - теперь включая пшеницу, кукурузу, рапс, подсолнечник и подсолнечное масло - до июня, который можно продлить до конца года.

В прошлом месяце Варшава, после недель уличных протестов польских фермеров из-за избытка зерна, спровоцировавшего обвал цен, сообщила о приостановлении импорта украинского зерна. Это сделали также Венгрия, Словакия и Болгария.

Напомним, польские аграрии потребовали, чтобы запрет Европейского Союза на импорт украинской аграрной продукции действовал до конца года.

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