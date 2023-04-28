Еврокомиссия договорилась со странами ЕС по экспорту украинского зерна

Еврокомиссия достигла принципиальной договоренности с Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией по экспорту украинской агропродукции.

"Мы действовали, чтобы решить проблемы как фермеров соседних стран ЕС, так и Украины", – написал заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Для разрешения зернового кризиса Еврокомиссия решила финансово поддержать фермеров Польши, Венгрии, Словакии, Румынии и Болгарии. Для пострадавших фермеров будет выделен пакет поддержки в 100 миллионов евро.

Домбровскис отметил, что Еврокомиссия приняла "исключительные защитные меры": запретила импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Подсолнечное масло в список не вошло.

В рамках этой договоренности страны ЕС отменят односторонние меры по запрету импорта украинской продукции.

Еврокомиссия проведет расследование молока, мяса птицы и яиц из Украины, запрет на импорт которых продвигает Польша. В случае, если будут выявлены нарушения, то будут введены ввозные пошлины.

Напомним, польские аграрии потребовали, чтобы запрет Европейского Союза на импорт украинской аграрной продукции действовал до конца года.