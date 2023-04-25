Аграрии требуют начать расследование из-за запрета импорта украинской сельхозпродукции

Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" направила жалобу в Министерство экономики Украины с запросом начать расследование и принять ответные меры относительно дискриминационных действий некоторых стран ЕС, которые ввели недавно запрет на импорт широкого перечня сельскохозяйственной продукции из Украины.

Об этом сообщает пресс-служба УКАБ.

Как известно, с 15 апреля 2023 года ряд стран ЕС ввел запрет на ввоз очень широкого перечня сельскохозяйственной продукции из Украины.

Так, Республика Польша ввела запрет решением от 15.04.2023, Словацкая Республика запретила импорт с 17.04.2023, Венгрия ввела запрет с 18.04.2023, Республика Болгария запретила импорт с 24.04.2023 года.

Это произошло после того, как фермеры в ряде стран Европейского Союза протестовали из-за беспошлинного импорта украинского зерна, которое привело к снижению их доходов.

Под временный запрет попали не только зерно, но и ряд других продуктов. К примеру, в Словакию из Украины нельзя будет экспортировать также кукурузу, вино, сахар, фрукты и овощи.

"Согласно статье 29 Закона Украины "О внешнеэкономической деятельности" предусмотрена возможность проведения соответствующего расследования со стороны Минэкономики. Материалы такого расследования рассматриваются Межведомственной комиссией по международной торговле, на основании чего могут быть приняты решения о принятии адекватных мер в ответ на дискриминационные действия других государств", - подчеркивают в УКАБ.

Там добавляют, что ответные меры Украины могут быть прекращены в случае прекращения соответствующими государствами дискриминационных действий в отношении Украины, подписания соответствующего соглашения и/или возмещения ущерба.

"Мы надеемся на разрешение ситуации с экспортом аграрной продукции путем диалога, однако уже больше недели переговоры не дают ожидаемого результата. Соответственно, Минэкономики должно начать расследование и рассмотреть ответные варианты в случае непрекращения дискриминации украинской агропродукции", - отметил Роман Сластьон, генеральный директор УКАБ.

Заметим, Польша хочет, чтобы запрет Европейского Союза на импорт украинской аграрной продукции действовал до конца года.

Ранее Еврокомиссия раскритиковала запрет на импорт украинской сельхозпродукции , поскольку считает односторонние действия государств-членов ЕС по торговле неприемлемыми.

Позже стало известно, что Евросоюз планирует применить "превентивные меры" из-за кризиса с агропродукцией из Украины. Как писало Financial Times, власти ЕС готовятся на своем уровне ввести экстренные ограничения на импорт украинского зерна в пять государств-членов блока.

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