Зіборона імпорту українського зерна: чому Польща пішла на це

Важливий економічний рятувальний круг для України знаходиться під загрозою через те, що уряди східноєвропейських країн забороняють імпорт української аграрної продукції. Ембарго ставить Україну в безвихідь — цього сезону близько 7% її експорту кукурудзи та пшениці пішло до Польщі.

Найяскравішою політика заборони є у Польщі, вірному союзнику України, який очолив Європейський Союз у засудженні російського вторгнення. Заборона Польщі мала на меті гарантувати, що солідарність з Києвом не відштовхне виборців правлячої партії "Право і справедливість", пише Вloomberg.

Однією з рушійних сил, що спонукає Польщу до дій, є нещодавнє зростання підтримки в серед населення ультраправого альянсу Конфедерації, який виступає проти Європейського Союзу, напливу українських біженців і необмеженої військової допомоги Києву.

Видання повідомляє, що заборона Польщі на імпорт зерна мала гарантувати те, що солідарність з Києвом не відштовхне потенційних виборців правлячої партії. Це рідкісне визнання зростаючої тривоги в правлячій партії "Право і справедливість", що вона ризикує втратити ключову частину своєї бази за шість місяців до жорсткої боротьби за вибори.

"Це не в інтересах наших друзів (тобто України - ред), щоб Польща занурилася в кризу — і щоб ми побачили, що до влади тут приходять люди, які змінять політику радикальної підтримки України", — сказав лідер "Права та Справедливості" Ярослав Качинський.

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем засудив обмеження та попросив їх зняти.

"Штучне і незаконне обмеження торгівлі з Європейським Союзом б’є по Україні, яка протистоїть російській агресії, як економічно, так і політично", – сказав Зеленський.

Європейський Союз, який засудив цей крок за потенційне порушення торговельної політики блоку, уклав угоду зі східними членами, які ввели заборону, забезпечуючи транзит товарів до інших держав-членів. Угода передбачає термін дії заходів — тепер включаючи пшеницю, кукурудзу, ріпак, соняшник і соняшникову олію — до червня, який можна продовжити до кінця року.

Минулого місяця Варшава,після тижнів вуличних протестів польських фермерів через надлишок зерна, який спровокував обвал цін, повідомила про призупинення імпорту українського зерна. Це зробили також Угорщина, Словаччина і Болгарія.

Нагадаємо, польські аграрії вимагали, щоб заборона Європейського Союзу на імпорт української аграрної продукції діяла до кінця року.

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