Польща призупинила рух вантажівок на одному з пунктів пропуску з Україною: що відбувається

Польща призупинила оформлення вантажівок на в’їзд та виїзд на пункті пропуску "Дорогуськ – Ягодин". Про це повідомила Держприкордонслужба України.

Це відбулося у звʼязку з акцією протесту польських перевізників перед пунктом пропуску.

Наразі на вʼїзд в Україну пропускається лише транспорт з гуманітарною допомогою, небезпечними вантажами та тваринами. Водіїв вантажних транспортних засобів просять врахувати інформацію.

У ДПСУ додали, що пропуск автобусів здійснюється у звичайному порядку.

Протест у Польщі: що вимагають перевізники

Протест у польському пункті пропуску Дорогуськ триває із 4 травня. Як пише видання Logistyka, мітингувальники вимагають, зокрема, відновлення дозвільної системи для українських перевізників. Акція запланована до 3 червня, у ній мають взяти участь близько 30 вантажівок.

У червні 2022 року Україна та Європейський Союз підписали угоду про "транспортний безвіз". Домовленість скасовує необхідність отримання українськими перевізниками дозволів на перевезення у держави ЄС. Такий крок було зроблено, щоб уникнути зупинки експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску.

Пункт пропуску, де триває протест

Наразі протестувальники в Дорогуську пропускають п’ять вантажівок щогодини, повідомляє Polske Radio Lublin із посиланням на речника Палати податкової адміністрації в Любліні Міхала Деруса. Пріоритет надають транспортним засобам, що перевозять небезпечні вантажі.

ЗМІ пише, що безпосередньо перед пунктом пропуску черги немає. Однак, за словами Деруса, близько 370 вантажівок чекають на виїзд з Польщі поза зоною перетину кордону.