Украина договорилась с ЕС о "транспортном безвизе": разрешения для грузовых автоперевозчиков больше не нужны

Украина и Европейский союз 29 июня подписали во французском Лионе соглашение о грузовых перевозках автомобильным транспортом, которое упраздняет необходимость получения украинскими перевозчиками разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок в страны ЕС и позволяет избежать остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска.

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Как отмечает Министерство инфраструктуры, договориться о заключении этого соглашения удалось в максимально короткие сроки: переговоры стартовали лишь осенью 2021 года.

"Понимая сложную логистическую ситуацию в Украине, вызванную блокадой морских портов и повреждением транспортной инфраструктуры, европейские коллеги синхронно двигались нам навстречу и значительно ускорили процесс согласования соглашения", - указывают в ведомстве.

Как подчеркнул министр Александр Кубраков, разворачивающийся продовольственный кризис является ярким доказательством того, что такая интеграция в интересах не только Украины, но и всего мирового сообщества.

Документ также предусматривает меры по упрощению признания водительских документов: отныне Украина и ЕС освобождают владельцев водительских прав, выданных одной из сторон, от требования иметь международное водительское удостоверение.

Срок соглашения составляет один год с возможностью пролонгации, а временно оно вступает в силу со дня подписания. На постоянной же основе соглашение заработает по завершении всех ратификационных процедур.

Напомним, что еще в первый месяц полномасштабного вторжения России в Украину Мининфраструктуры удалось достичь договоренностей о временной отмене разрешений на грузовые автоперевозки с 12 странами ЕС (Австрия, Венгрия, Италия, Латвия, Эстония, Болгария, Германия, Дания, Литва, Румыния, Греция и Словакия). Всего же в союзе 27 государств.

В профильном ведомстве также отмечают, что с момента подписания соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС в 2016 году товарооборот со странами Евросоюза вырос почти вдвое, а количество грузоперевозок автомобильным транспортом – на 42%. В то же время количество разрешений на международные перевозки в отдельные страны ЕС не только не увеличивалось, но даже сокращалось, что приводило к большим потерям как украинских перевозчиков, так и для экономики страны в целом.