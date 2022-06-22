Груженным фурам запретили ездить по основным трассам Одесщины в течение дня: для кого есть исключения

Одесская областная военная администрация своим распоряжением ввела ограничения на передвижение грузовиков с прицепом, полуприцепом и автопоездов, фактическая масса которых превышает 12 тонн.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Как сообщает Государственная служба по безопасности на транспорте, такому транспорту с 10:00 до 20:00 нельзя будет передвигаться по определенным автомобильным дорогам в пределах Одесской области.

В частности, это касается трассы М-05 Киев – Одесса, М-15 Одесса – Рени, М-27 Одесса – Черноморск, М-28 Одесса – Южное, Р-33 Винница – Балта – Великая Михайловка – Кучурган, Р-55 Одесса – Вознесенск и Р-71 Одесса – Ивановка – Ананьев – Песчаная – Хащеватое – Колодистое.

Ограничения не относятся к специализированному транспорту, который используется для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций или осуществляет перевозку горюче-смазочных материалов и нефтепродуктов (автоцистерны, полуприцепы-цистерны, прицепы-цистерны).

Кроме того, оно не касается грузовиков, перевозящих зерно, военные грузы, гуманитарную помощь, опасные и скоропортящиеся грузы, а также живых животных и птицу.

Напомним при этом, что в Одесской области с 23:00 до 5:00 действует комендантский час.