В Одессе и области с 25 мая сократили время комендантского часа, - ОВА

В Одессе и Одесской области распоряжением начальника ОВА Максима Марченко с 25 мая будет изменено время комендантского часа.

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Об этом сообщает Одесская областная военная администрация.

Отмечается, что с 25 мая комендантский час будет действовать с 23 часов 00 минут до 05 часов 00 минут.

В горсовете напомнили о запрете нахождения людей в указанный промежуток времени на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

Напомним, в Одессе и области с 14 мая разрешили продажу всех видов алкогольных напитков. Продажу алкогольных напитков можно будет осуществлять с 09:00 до 18:00.