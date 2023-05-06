Регистрация водителей грузовиков в "єЧергу" будет доступна с 8 мая: как воспользоваться

Услуга записи к электронной очереди для пересечения границы водителями грузовиков будет доступна 8 мая на сайте echerha.gov.ua или в мобильном приложении "єЧерга".

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Отмечается, что водители смогут выбрать наиболее удобный пункт пропуска из доступных. А именно:

МАПП "Ягодин – Дорогуск"

МАПП "Рава-Русская – Позвоночное"

МАПП "Краковец – Корчёва"

МАПП "Рени – Джюрджюлешть"

МАПП "Орловка – Исакча"

МАПП "Могилев-Подольский – Отач"

МАПП "Устилуг – Зосин"

Временный ЧП "Нижанковичи - Мальховице"

МАПП "Дяково – Халмеу"

МАПП "Староказаче – Белгород-Днестровский"

МАПП "Мамалыга – Кривая"

МАПП "Виноградовка - Вулкенешть"

МАПП "Шегини – Медика"

МАПП "Ужгород – Вишне-Немецкое"

МАПП "Порубное – Сирет"

МАПП "Тиса (Чоп) – Захонь"

Кроме того, инструкции для регистрации доступны по ссылке на трех языках:

- на украинском ,

- на английском ,

- на польском.

Как обещают в ведомстве, вскоре можно будет воспользоваться инструкциями на венгерском, румынском, турецком и словацком языках.

Также водители могут воспользоваться видеоинструкцией "Как стать в очередь?" Ее можно найти по ссылке.

Напомним, Кабинет министров во время заседания 2 мая одобрил запуск электронной системы ""єЧергу"" на 16 пунктах пропуска в западном направлении. После регистрации через приложение пользователь получит уведомление о своем статусе в очереди, ее продвижении, времени заезда в пункт пропуска.

Со следующей недели "еЧергой" смогут пользоваться водители грузовиков, с июля - водители автобусов, с августа - владельцы легковых автомобилей.

Отметим, с 12 декабря 2022 года на пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" на украинско-польской границе грузовики начали пропускать по электронной очереди. "єЧергу" – это бесплатный сервис, в котором перевозчики могут стать в очередь и отслеживать ее продвижение онлайн. Система автоматически посылает уведомления на телефон водителя с приблизительным временем пересечения границы.