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Регистрация водителей грузовиков в "єЧергу" будет доступна с 8 мая: как воспользоваться
Услуга записи к электронной очереди для пересечения границы водителями грузовиков будет доступна 8 мая на сайте echerha.gov.ua или в мобильном приложении "єЧерга".
Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.
Отмечается, что водители смогут выбрать наиболее удобный пункт пропуска из доступных. А именно:
- МАПП "Ягодин – Дорогуск"
- МАПП "Рава-Русская – Позвоночное"
- МАПП "Краковец – Корчёва"
- МАПП "Рени – Джюрджюлешть"
- МАПП "Орловка – Исакча"
- МАПП "Могилев-Подольский – Отач"
- МАПП "Устилуг – Зосин"
- Временный ЧП "Нижанковичи - Мальховице"
- МАПП "Дяково – Халмеу"
- МАПП "Староказаче – Белгород-Днестровский"
- МАПП "Мамалыга – Кривая"
- МАПП "Виноградовка - Вулкенешть"
- МАПП "Шегини – Медика"
- МАПП "Ужгород – Вишне-Немецкое"
- МАПП "Порубное – Сирет"
- МАПП "Тиса (Чоп) – Захонь"
Кроме того, инструкции для регистрации доступны по ссылке на трех языках:Подписывайтесь на наш YouTube канал
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- на английском ,
Как обещают в ведомстве, вскоре можно будет воспользоваться инструкциями на венгерском, румынском, турецком и словацком языках.
Также водители могут воспользоваться видеоинструкцией "Как стать в очередь?" Ее можно найти по ссылке.
Напомним, Кабинет министров во время заседания 2 мая одобрил запуск электронной системы ""єЧергу"" на 16 пунктах пропуска в западном направлении. После регистрации через приложение пользователь получит уведомление о своем статусе в очереди, ее продвижении, времени заезда в пункт пропуска.
Со следующей недели "еЧергой" смогут пользоваться водители грузовиков, с июля - водители автобусов, с августа - владельцы легковых автомобилей.
Отметим, с 12 декабря 2022 года на пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" на украинско-польской границе грузовики начали пропускать по электронной очереди. "єЧергу" – это бесплатный сервис, в котором перевозчики могут стать в очередь и отслеживать ее продвижение онлайн. Система автоматически посылает уведомления на телефон водителя с приблизительным временем пересечения границы.