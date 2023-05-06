ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Транспорт
Дата публікації

Реєстрація водіїв вантажівок до "єЧерги" буде доступна з 8 травня: як скористатися

Реєстрація водіїв вантажівок до "єЧерги" буде доступна з 8 травня: як скористатися
Фото: Державна прикордонна служба України

Послуга запису до електронної черги для перетину кордону водіями вантажівок буде доступна 8 травня на сайті echerha.gov.ua або в мобільному застосунку "єЧерга".  

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

Зазначається, що водії зможуть обрати найбільш зручний пункт пропуску серед доступних. А саме:

  • МАПП "Ягодин – Дорогуськ" 
  • МАПП "Рава-Руська – Хребенне"
  • МАПП "Краківець – Корчова"
  • МАПП "Рені – Джюрджюлешть"
  • МАПП "Орлівка – Ісакча"
  • МАПП "Могилів-Подільський – Отач"
  • МАПП "Устилуг – Зосин"
  • Тимчасовий ПП "Нижанковичі – Мальховіце"
  • МАПП "Дяково – Халмеу"
  • МАПП "Старокозаче – Білгород-Дністровський"
  • МАПП "Мамалига – Крива"
  • МАПП "Виноградівка – Вулкенєшть" 
  • МАПП "Шегині – Медика" 
  • МАПП "Ужгород – Вишнє-Нємецьке"
  • МАПП "Порубне – Сірет"
  • МАПП "Тиса (Чоп) – Захонь"

Крім того, інструкції для реєстрації доступні за посиланням трьома мовами:

- українською,

- англійською,

- польською.

Як обіцяють у відомстві, незабаром можна буде скористатись інструкціями угорською, румунською, турецькою та словацькою мовами.

Також водії можуть скористуватись відеоінструкцією "Як стати в чергу?". Її можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, Кабінет міністрів під час засідання 2 травня схвалив запуск електронної системи “єЧерга” на 16 пунктах пропуску в західному напрямку. Після реєстрації через застосунок користувач отримає повідомлення про свій статус у черзі, її просування, час заїзду до пункту пропуску.

З наступного тижня "єЧергою" зможуть користуватися водії вантажівок, з липня — водії автобусів, з серпня — власники легкових авто.

Зауважимо, з 12 грудня 2022 року на пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ" на українсько-польському кордоні вантажівки почали пропускати за електронною чергою. "єЧерга" – це безплатний сервіс, в якому перевізники можуть стати в чергу та відстежувати її просування онлайн. Система автоматично надсилатиме сповіщення на телефон водія з приблизним часом перетину кордону.

Автор:
Світлана Манько