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Реєстрація водіїв вантажівок до "єЧерги" буде доступна з 8 травня: як скористатися
Послуга запису до електронної черги для перетину кордону водіями вантажівок буде доступна 8 травня на сайті echerha.gov.ua або в мобільному застосунку "єЧерга".
Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.
Зазначається, що водії зможуть обрати найбільш зручний пункт пропуску серед доступних. А саме:
- МАПП "Ягодин – Дорогуськ"
- МАПП "Рава-Руська – Хребенне"
- МАПП "Краківець – Корчова"
- МАПП "Рені – Джюрджюлешть"
- МАПП "Орлівка – Ісакча"
- МАПП "Могилів-Подільський – Отач"
- МАПП "Устилуг – Зосин"
- Тимчасовий ПП "Нижанковичі – Мальховіце"
- МАПП "Дяково – Халмеу"
- МАПП "Старокозаче – Білгород-Дністровський"
- МАПП "Мамалига – Крива"
- МАПП "Виноградівка – Вулкенєшть"
- МАПП "Шегині – Медика"
- МАПП "Ужгород – Вишнє-Нємецьке"
- МАПП "Порубне – Сірет"
- МАПП "Тиса (Чоп) – Захонь"
Крім того, інструкції для реєстрації доступні за посиланням трьома мовами:Підписуйтеся на наш YouTube канал
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- англійською,
Як обіцяють у відомстві, незабаром можна буде скористатись інструкціями угорською, румунською, турецькою та словацькою мовами.
Також водії можуть скористуватись відеоінструкцією "Як стати в чергу?". Її можна знайти за посиланням.
Нагадаємо, Кабінет міністрів під час засідання 2 травня схвалив запуск електронної системи “єЧерга” на 16 пунктах пропуску в західному напрямку. Після реєстрації через застосунок користувач отримає повідомлення про свій статус у черзі, її просування, час заїзду до пункту пропуску.
З наступного тижня "єЧергою" зможуть користуватися водії вантажівок, з липня — водії автобусів, з серпня — власники легкових авто.
Зауважимо, з 12 грудня 2022 року на пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ" на українсько-польському кордоні вантажівки почали пропускати за електронною чергою. "єЧерга" – це безплатний сервіс, в якому перевізники можуть стати в чергу та відстежувати її просування онлайн. Система автоматично надсилатиме сповіщення на телефон водія з приблизним часом перетину кордону.