Реєстрація водіїв вантажівок до "єЧерги" буде доступна з 8 травня: як скористатися

Послуга запису до електронної черги для перетину кордону водіями вантажівок буде доступна 8 травня на сайті echerha.gov.ua або в мобільному застосунку "єЧерга".

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

Зазначається, що водії зможуть обрати найбільш зручний пункт пропуску серед доступних. А саме:

МАПП "Ягодин – Дорогуськ"

МАПП "Рава-Руська – Хребенне"

МАПП "Краківець – Корчова"

МАПП "Рені – Джюрджюлешть"

МАПП "Орлівка – Ісакча"

МАПП "Могилів-Подільський – Отач"

МАПП "Устилуг – Зосин"

Тимчасовий ПП "Нижанковичі – Мальховіце"

МАПП "Дяково – Халмеу"

МАПП "Старокозаче – Білгород-Дністровський"

МАПП "Мамалига – Крива"

МАПП "Виноградівка – Вулкенєшть"

МАПП "Шегині – Медика"

МАПП "Ужгород – Вишнє-Нємецьке"

МАПП "Порубне – Сірет"

МАПП "Тиса (Чоп) – Захонь"

Крім того, інструкції для реєстрації доступні за посиланням трьома мовами:

- українською,

- англійською,

- польською.

Як обіцяють у відомстві, незабаром можна буде скористатись інструкціями угорською, румунською, турецькою та словацькою мовами.

Також водії можуть скористуватись відеоінструкцією "Як стати в чергу?". Її можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, Кабінет міністрів під час засідання 2 травня схвалив запуск електронної системи “єЧерга” на 16 пунктах пропуску в західному напрямку. Після реєстрації через застосунок користувач отримає повідомлення про свій статус у черзі, її просування, час заїзду до пункту пропуску.

З наступного тижня "єЧергою" зможуть користуватися водії вантажівок, з липня — водії автобусів, з серпня — власники легкових авто.

Зауважимо, з 12 грудня 2022 року на пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ" на українсько-польському кордоні вантажівки почали пропускати за електронною чергою. "єЧерга" – це безплатний сервіс, в якому перевізники можуть стати в чергу та відстежувати її просування онлайн. Система автоматично надсилатиме сповіщення на телефон водія з приблизним часом перетину кордону.