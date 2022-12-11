12 грудня на одному з КПП України запрацює електронна черга на перетин кордону

На пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на українсько-польському кордоні з 12 грудня вантажівки почнуть пропускати за електронною чергою.

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Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

У відомстві зазначають, що єЧерга – це безплатний сервіс, в якому перевізники можуть стати в чергу та відстежувати її просування онлайн.

Система автоматично надсилатиме сповіщення на телефон водія з приблизним часом перетину кордону.

Зареєструватись у єЧерзі можна на сайті: echerha.gov.ua

"Економте час та чекайте проїзду через кордон у зручному для себе місці", - зазначають у Держприкордонслужбі.

Зазначимо, що міжнародний пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" вважається одним з найбільш завантажених пунктів.

Нагадаємо також, що з вересня на україно-польському кордоні запрацювала схема пропуску, згідно якої в одних пунктах пропускають лише вантажівки масою до 7,5 тонни, а в інших - більшої маси.

Крім того, завершуються роботи з облаштування ділянки дороги Нижанковичі – Дрогобич – Стрий, яка веде до нового пункту пропуску "Нижанковичі – Мальховіце" на кордоні України та Польщі.