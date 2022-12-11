12 декабря на одном из КПП Украины заработает электронная очередь на пересечение границы

На пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" на украинско-польской границе с 12 декабря грузовики начнут пропускать по электронной очередь.

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Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

В ведомстве отмечают, что электронная очередь – это бесплатный сервис, в котором перевозчики могут стать в очередь и отслеживать ее продвижение онлайн.

Система автоматически посылает уведомления на телефон водителя с приблизительным временем пересечения границы.

Зарегистрироваться в электронную очередь можно на сайте: echerha.gov.ua

"Экономьте время и ждите проезда через границу в удобном для себя месте", - отмечают в Госпогранслужбе.

Отметим, что международный пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" считается одним из самых загруженных КПП.

Напомним также, что с сентября на украинско-польской границе заработала схема пропуска, согласно которой в одних пунктах пропускают только грузовики массой до 7,5 тонн, а в других - большей массы.

Кроме того, завершаются работы по обустройству участка дороги Нижанковичи – Дрогобыч – Стрый, ведущей в новый пункт пропуска "Нижанковичи - Мальховице" на границе Украины и Польши.