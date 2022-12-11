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Категория
Транспорт
Дата публикации

12 декабря на одном из КПП Украины заработает электронная очередь на пересечение границы

12 декабря на одном из КПП Украины заработает электронная очередь на пересечение границы

На пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" на украинско-польской границе с 12 декабря грузовики начнут пропускать по электронной очередь.

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Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

В ведомстве отмечают, что электронная очередь – это бесплатный сервис, в котором перевозчики могут стать в очередь и отслеживать ее продвижение онлайн.

Система автоматически посылает уведомления на телефон водителя с приблизительным временем пересечения границы.

Зарегистрироваться в электронную очередь можно на сайте: echerha.gov.ua

"Экономьте время и ждите проезда через границу в удобном для себя месте", - отмечают в Госпогранслужбе.

Отметим, что международный пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" считается одним из самых загруженных КПП.

Напомним также, что с сентября на украинско-польской границе заработала схема пропуска, согласно которой в одних пунктах пропускают только грузовики массой до 7,5 тонн, а в других - большей массы.

Кроме того, завершаются работы по обустройству участка дороги Нижанковичи – Дрогобыч – Стрый, ведущей в новый пункт пропуска   "Нижанковичи - Мальховице" на границе Украины и Польши.

Автор:
Светлана Манько