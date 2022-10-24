На кордоні з Польщею незабаром відкриється новий пункт пропуску

Завершуються роботи з облаштування ділянки дороги Нижанковичі – Дрогобич – Стрий, яка веде до нового пункту пропуску "Нижанковичі – Мальховіце" на кордоні України та Польщі.

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Про це повідомили в Мінінфраструктури.

Зазначається, що новий пункт пропуск передбачатиме рух легкових автомобілів та вантажівок із загальною масою до 3,5 тонн.

Спершу тут буде дозволено перетин кордону порожнім вантажівкам, а згодом пункт пропуску буде діяти для інших транспортних засобів та для пішоходів.

"Під час повномасштабного вторгнення одним із пріоритетних напрямів роботи Міністерства інфраструктури стала переорієнтація експортної логістики на західні кордони. У першу чергу йдеться про розширення пропускних спроможностей існуючих пунктів пропуску та будівництво нових. Уже до кінця року плануємо відкрити проїзд для порожніх вантажівок новим пунктом пропуску "Нижанковичі – Мальховіце"", – прокоментував Олександр Кубраков, міністр інфраструктури України.

За його словами, цей проєкт був фактично замороженим із 2007 року. Згодом планується відкрити його для всіх видів автотранспорту та пішоходів.

Очікується, що новий пункт пропуску дозволить суттєво розвантажити існуючі пункти та прискорити вантажну та пасажирську логістику на українсько-польському кордоні.

На сьогодні будівництво пункту пропуску фактично завершене, залишається тільки облаштування дорожньої та допоміжної інфраструктури.

Нагадаємо також, що з вересня на україно-польському кордоні запрацювала схема пропуску, згідно якої в одних пунктах пропускають лише вантажівки масою до 7,5 тонни, а в інших - більшої маси.