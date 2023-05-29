Бизнес обеспокоен жуткими очередями из грузов на границе с Польшей, призывает власти и ЕС что-то предпринять

Европейская Бизнес Ассоциация обеспокоена ситуацией с существенными очередями грузов в пунктах пропуска между Украиной и Польшей, которые наблюдаются за последние недели. Об этом говорится в заявлении объединения.

В частности, согласно полученной от компаний-членов ассоциации информации, продолжительность пересечения грузовиков, для которых необходимо проведение ветеринарного контроля, в частности с продуктами питания, может составлять до 10 дней. Продолжительность ожидания пересечения других грузов может составлять 5-10 дней, а то и больше.

Там напоминают, что законодательство Украины предусматривает, что таможенное оформление грузов должно осуществляться в течение четырех часов с момента прибытия в пункт пропуска, однако в настоящее время это крайне сложно выполнить, в частности, и из-за того, что со стороны Евросоюза оформление выполняется крайне медленно, в том числе из-за забастовки польских перевозчиков у границы, которая недавно имела место.

"Для понимания ситуации: в пункте пропуска "Ягодин" образовалась очередь из около 3,5 тысячи автомобилей. Пункт пропуска "Краковец - Корчова", по информации от бизнеса, осуществляет пропуск около 117 грузовиков в сутки, хотя раньше эта цифра составляла около 440 грузовиков. На других пунктах пропуска ситуация не намного менее осложнена", - отмечают в ЕБА.

В ассоциации отмечают, что такая ситуация напрямую влияет не только на Украину, вопросы ведения бизнеса в стране и украинские цепи поставок, но и цепи поставок и экономику стран ЕС.

"С одной стороны, для Украины это непосредственно прямые потери, которые составляют сотни тысяч евро в месяц, причина для изменения маршрутов, причина возможного дублирования отделений бизнесов в других странах, и так далее. С другой же стороны, это и прямые потери стран ЕС, ведь значительное количество перевозок, задерживаемых в пунктах пересечения – это грузы, направляющиеся в ряд стран ЕС транзитом через Польшу", - говорится в заявлении.

В частности, это грузы производственных предприятий с европейскими инвестициями, осуществляющими операции по переработке тех же европейских товаров на территории Украины. В то же время ситуация на границе может провоцировать срывы поставок партнерам, сбои производств в Польше или вообще частичную остановку производств.

Учитывая эту ситуацию, говорят в ЕБА, некоторые компании из Украины уже обратились в свои европейские офисы с тем, чтобы поднимать этот вопрос на уровне правительств соответствующих стран, на европейском уровне, в частности Совета Европы, поскольку влияние испытывает как украинский, так и европейский бизнес.

Отдельно там отмечают, что такая ситуация на таможне подрывает возможность применения соглашения между Украиной и ЕС о перевозке грузов автомобильным транспортом, а также регламента Европейского парламента и Совета №2022/870 о временных мерах по либерализации торговли.

"А при невозможности в разумные сроки осуществить перевозку или доставку груза либерализация перевозок и снижение пошлин перестают, к сожалению, выполнять миссию, ради которой они были введены", - констатируют предприниматели.

ЕБА призвала Совет Европы, украинские и польские государственные структуры, в частности Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры, Министерство финансов, Государственную таможенную службу и Государственную пограничную службу Украины и соответствующие органы с польской стороны и других государств ЕС наладить коммуникацию и взаимодействие, чтобы урегулировать вопросы очередей на границе.

"Отдельно украинской стороне стоит поработать над тем, чтобы доработать функционал недавно запущенной "єЧерги" с целью приоритетного пропуска грузов, оформленных в режим совместного транзита", - указывают в бизнес-объединении.

Напомним, что в середине мая "єЧерга" заработала уже на всех 16 пунктах пропуска на границе, где она была предусмотрена. Перед этим сообщалось, что разработчики системы внесли в нее обновленный перечень скоропортящихся товаров, имеющих приоритет при пересечении границы.