Систему "єЧерга" атакуют российские хакеры - МинВОТ

Онлайн-сервис бронирования мест для пересечения границы "Евчера" атакуется Россией, а также призывы к осуществлению кибератак распространяются по российским пропагандистским каналам.

Об этом сообщило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.

"Внимание россиян к системе "єЧерга" означает то, что мы двигаемся в правильном направлении и делаем инновационные продукты. По состоянию на 11 часов дня мы начали фиксировать атаки на наш сервис", – подчеркнул заместитель министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Анатолий Камирный .

Сейчас система работает без сбоев, в случае изменений водители и перевозчики будут проинформированы.

Министерство отмечает, что персональные данные водителей и данные транспортных средств, зарегистрированные в системе, защищены и не могут быть доступны посторонним лицам в связи с попытками кибератак.

Напомним, 8 мая на 16 пунктах пропуска стартовала услуга записи в электронную очередь для пересечения границы водителями грузовиков. С середины мая пересечение границы для грузовиков будет возможно только по записи в электронной очереди.