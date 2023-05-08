Систему "єЧерга" атакують російські хакери - МінТОТ

Онлайн-сервіс бронювання місць для перетину кордону “єЧерга” атакується Росією, також заклики до здійснення кібератак ширяться російськими пропагандистськими каналами.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

"Увага росіян до «єЧерги» означає те, що ми рухаємось у правильному напрямку та робимо інноваційні продукти. Станом на 11 годину дня ми почали фіксувати атаки на наш сервіс", – наголосив заступник міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Анатолій Комірний.

Зараз система працює без збоїв, у випадку змін водії та перевізники будуть проінформовані.

Міністерство зазначає, що персональні дані водіїв та дані транспортних засобів, що зареєстровані у системі, захищені та не можуть бути доступними стороннім особам у зв’язку зі спробами кібератак.

Нагадаємо, 8 травня на 16 пунктах пропуску стартувала послуга запису до електронної черги для перетину кордону водіями вантажівок. З середини травня перетин кордону для вантажівок буде можливим лише за записом в електронній черзі.