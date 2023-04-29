Хакеры собирают данные о компьютерах госорганов Украины под видом "обновления Windows": что известно об атаке

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины (CERT-UA) при Госслужбе спецсвязи и защиты информации предупредила о кибератаке на государственные органы с использованием электронных писем с "инструкциями" по "обновлению операционной системы".

Как говорится в сообщении ДСССЗИ, электронные письма с темой "Обновление Windows" поступают якобы бы от имени системных администраторов ведомств с электронных адресов, созданных на публичном сервисе @outlook.com. В отдельных случаях письма могут формироваться с использованием настоящих фамилии и инициалов сотрудника.

В типичном для атаки письме содержится "инструкция" на украинском языке по "обновлению для защиты от хакерских атак", а также графические изображения процесса запуска командной строки и выполнения PowerShell-команды.

Выполнение последней имитирует процесс обновления операционной системы, загружает и выполняет PowerShell-сценарий для сбора базовой информации о компьютере, а также отправку полученных результатов в API сервиса Mocky.

По данным CERT-UA, активность осуществляется группой APT28 (также известной как Pawn Storm, Fancy Bear), которую ряд исследователей связывают с Россией. В связи с этой рассылкой команда рекомендует пользователям ограничить возможность запуска PowerShell и обеспечить мониторинг сетевых соединений к API сервису Mocky.

Отметим, что в прошлом году хакеры, вероятно, также из указанной группы APT28 рассылали, в частности, предприятиям критической инфраструктуры письма с вирусом якобы Государственной налоговой службы с уведомлением о "штрафах за неуплату налогов".