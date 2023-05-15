"єЧерга" заработала на всех международных автомобильных пунктах пропуска

Электронная очередь для пересечения границы "єЧерга" заработала на всех 16 международных автомобильных пунктах пропуска. В общем, в онлайн-очереди ожидает пересечение границы более 12 тысяч грузовиков.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Как отмечается, все грузовики пересекают границу только в соответствии с записью в электронной очереди.

"С начала запуска услуги мы имели пункты пропуска, где движение по электронной очереди началось сразу, и те, где стоило подождать окончания накопившейся ранее живой очереди. На выходных живая очередь закончилась на "Раве-Русской" и "Краковце", таким образом все грузовики пересекают границу только в соответствии с "єЧергой", - сообщил заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

По его словам, за неделю работы "еЧерги" уже 9,5 тысяч грузовиков выехало из Украины только по электронной очереди и почти 15 тысяч водителей зарегистрировались в системе.

По состоянию на утро 15 мая, самая большая электронная очередь насчитывается на МАПП "Рава-Русская – Гребенное" – более 2,8 тысяч грузовиков. Также более 2 тысяч транспортных средств онлайн ожидает пересечение границы через пункты пропуска "Краковец - Корчова" и "Ягодин - Дорогуск".

В целом, с момента начала пилотного проекта "єЧерга" в декабре 2022 года на пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" до 15 мая границу по электронной записи пересекло более 96 тысяч грузовиков, из них на "Ягодине" - 88 тысяч. За этот же период в системе зарегистрировано более 38 тысяч водителей.

Напомним, по поручению Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры разработчики проекта "єЧерга" внесли в систему обновленный перечень скоропортящихся товаров, имеющих приоритет при пересечении границы, дополненный Министерством аграрной политики и продовольствия.