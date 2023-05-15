"єЧерга" запрацювала на всіх міжнародних автомобільних пунктах пропуску

Електронна черга для перетину кордону "єЧерга" запрацювала на всіх 16 міжнародних автомобільних пунктах пропуску. Загалом, в онлайн-черзі очікує на перетин кордону понад 12 тисяч вантажівок.

Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури України.

Як зазначається, наразі всі вантажівки перетинають кордон лише відповідно до запису в електронній черзі.

"З початку запуску послуги ми мали пункти пропуску, де рух по електронній черзі почався одразу, та ті, де варто було почекати закінчення живої черги, що накопичилась раніше. На вихідних жива черга закінчилась на "Раві-Руській" та "Краківці", таким чином всі вантажівки перетинають кордон лише відповідно до "єЧерги", - повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

За його словами, за тиждень дії "єЧерги" вже 9,5 тисяч вантажівок виїхало з України лише за електронною чергою та майже 15 тисяч водіїв зареєструвалися у системі.

Станом на ранок 15 травня, найбільша електронна черга нараховується на МАПП "Рава-Руська – Хребенне" – більше 2,8 тисячі вантажівок. Також більше 2 тисяч транспортних засобів онлайн очікує на перетин кордону через пункти пропуску "Краківець – Корчова" та "Ягодин – Дорогуськ".

Загалом, з часу початку пілотного проекту "єЧерга" у грудні 2022 року на пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ" до 15 травня кордон за електронним записом перетнуло понад 96 тисяч вантажівок, з них на "Ягодині" – 88 тисяч. За цей же період у системі зареєструвалось більше 38 тисяч водіїв.

Нагадаємо, за дорученням Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури розробники проєкту "єЧерги" внесли в систему оновлений перелік швидкопсувних товарів, які мають пріоритет при перетині кордону, доповнений Міністерством аграрної політики та продовольства.