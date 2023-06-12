Украина и Молдова подписали соглашение о строительстве моста через Днестр: что известно

Украина и Молдова подписали соглашение о строительстве моста через Днестр на украино-молдавской государственной границе в районе населенных пунктов Ямполь – Косеуц.

Об этом сообщает Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

Соглашение подписали вице-премьер по восстановлению Украины – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков и министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Лилия Дабижа.

"Мост станет ключевым звеном транспортного коридора между Киевом и Кишиневом. Кроме этого, благодаря мосту украинские экспортеры получат кратчайший путь из центра Украины в страны Центральной и Юго-Восточной Европы в обход оккупированного россиянами Приднестровья", - отметил Кубраков.

Какие проблемы решает этот проект

Ямпольский мост станет альтернативой паромной переправе на пограничном переходе "Ямполь – Косеуц", которая не работает несколько лет и уже давно не отвечала требованиям времени и реальным потребностям жителей обоих государств.

Также мост позволит разгрузить международный пункт пропуска "Могилев-Подольский - Отач", через который проходит практически весь транспортный поток между Украиной и Молдовой.

О мосте

Общая протяженность моста составляет более 1400 метров. Искусственная постройка будет иметь 2 полосы движения с тротуарами с обеих сторон.

Проект моста также учитывает стандарты безбарьерности, в частности, предусмотрено устройство тротуаров с понижением уровня бортового камня в пределах пешеходных переходов. Для ориентирования лиц с нарушением зрения предусмотрены предупредительные тактильные полосы.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль ранее сообщал, что до середины 2023 года Украина и Молдова заключат соглашение о строительстве автомобильного моста через Днестр.