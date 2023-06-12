Україна та Молдова підписли угоду про будівництво мосту через Дністер: що відомо

Україна та Молдова підписали угоду про будівництво мосту через Дністер на українсько-молдовському державному кордоні в районі населених пунктів Ямпіль – Косеуць.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Угоду підписали віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков та міністерка інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Лілія Дабіжа.

"Міст стане ключовою ланкою транспортного коридору між Києвом та Кишиневом. Окрім цього, завдяки мосту українські експортери отримають найкоротший шлях із центру України до країн Центральної та Південно-Східної Європи в обхід окупованого росіянами Придністров’я", - зазначив Кубраков.

Які проблеми розв’язує цей проєкт

Ямпільський міст стане альтернативою паромній переправі на прикордонному переході "Ямпіль – Косеуць", яка не працює впродовж кількох років і вже давно не відповідала вимогам часу і реальним потребам жителів обох держав.

Також міст дозволить розвантажити міжнародний пункт пропуску "Могилів-Подільський – Отач", через який проходить практично весь транспортний потік між Україною та Молдовою.

Про міст

Загальна довжина мосту становить понад 1400 метрів. Штучна споруда матиме 2 смуги руху з тротуарами з обох сторін.

Проєкт мосту також враховує стандарти безбар’єрності, зокрема передбачено влаштування тротуарів з пониженням рівня бортового каменю в межах пішохідних переходів. Для орієнтування осіб з порушенням зору передбачені попереджувальні тактильні смуги.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль раніше повідомляв, що до середини 2023 року Україна та Молдова укладуть угоду про будівництво автомобільного мосту через Дністер.