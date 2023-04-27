Украина и Молдова договорились о безостановочном движении поездов через границы вокруг Рени

Украина и Молдова договорились о безостановочном проезде грузовых поездов между пунктами пропуска "Фрикацей - Етулия" и "Рени - Джуржулешть" в обоих направлениях, если они будут следовать между Украиной и Украиной или Румынией или же между Молдовой и Молдовой или Румынией.

Соответствующий протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами двух стран о деятельности железнодорожного транспорта подписали 27 апреля вице-премьер-министр, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Лилия Дабижа.

"Протоколом предусмотрено упрощение контрольных процедур железнодорожного транзита грузов с пунктом отправления и пунктом назначения Украина или Республика Молдова или когда пункт отправления или пункт назначения находится на территории третьего государства, например Румынии", - говорится в сообщении Минвосстановления Украины.

Как указывают в ведомстве, это важное изменение для дальнейшего развития всего Дунайского портового кластера, которое будет способствовать увеличению объема грузов, перевозимых по железной дороге.

С украинской стороны протокол подписал Александр Кубраков. Фото: Миновосстановление

"Вместе с тем мы сосредотачиваем усилия на развитии инфраструктуры в морских портах Измаил и Рени для расширения номенклатуры грузов", - добавляют в профильном министерстве.

Как указал Кубраков, в 2022 году там удалось перевалить более 16 миллионов тонн грузов, что в три раза больше, чем в довоенный период. В 2023 году объемы перевозок по Дунаю планируется наращивать дальше.

Напомним, что 24 марта Кабинет министров Украины одобрил протокол об изменениях указанного соглашения с Молдовой, что позволило использование Украиной в грузовом сообщении железной дороги, идущей по территории Молдовы из города Басарабяска в украинский город Рени.

После этого на границе заработал пункт пропуска грузовых поездов между молдавской станцией Басарабяска и украинской станцией Серпневое-1, который было предусмотрено открыть еще в феврале (физически он расположен на станции Березино, которая до восстановления путей в направлении Молдовы летом 2022 года оставалась тупиковой).

Отметим при этом, что еще в июле 2022 года была открыта после ремонта ширококолейная железнодорожная линия, ведущая из Джурджулешт, где расположен молдавский порт на Дунае, в румынский порт Галац (в самой Румынии в целом используются более узкие пути шириной 1435 мм).

Кроме захода на территорию Украины в районе Рени и села Лиманское (Фрикацей), линия Басарабяска – Галац заходит на украинскую территорию в районе города Болград. Впрочем, из сообщений украинской власти не очевидно однозначно, урегулирован ли в актуальной редакции соглашения с Молдовой вопрос проезда по этому участку.

Добавим, что из-за наличия четырех пересечений границы с Украиной на этой линии Молдова для обеспечения железнодорожного доступа к Джурджулештам в 2008 году достроила железную дорогу с другой стороны – из города Кагул. Таким образом, теперь туда можно будет попасть двумя путями.