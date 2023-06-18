G7 підтримає відновлення транспортної інфраструктури України

Країни G7 підтримають відновлення транспортної інфраструктури України та сприятимуть розвитку альтернативних логістичних маршрутів для експорту української продукції.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Зазначається, що за підсумками зустрічі в Японії міністри транспорту держав G7 (США, Канада, Великобританія, Франція, Німеччина, Італія та Японія) ухвалили спільну Декларацію, якою засудили руйнування Росією глобальних ланцюгів постачання. Зокрема, це стосується спроб підриву навігації цивільних суден в Чорному морі та пошкодження української транспортної інфраструктури.

Для пом’якшення наслідків цих дій "Велика сімка" у співпраці з Координаційною платформою донорів підтримає відновлення транспортної інфраструктури України та сприятиме розвитку альтернативних логістичних маршрутів для експорту української продукції.

Також міністри транспорту G7 погодились активізувати міжнародні зусилля з розвитку програми ЄС "Шляхи Солідарності". Вона передбачає фінансову підтримку проєктів розвитку альтернативних логістичних маршрутів для експорту українського продовольства. Йдеться про розвиток Дунайського портового кластеру, прикордонної інфраструктури на кордоні з ЄС та Молдовою тощо.

Окрім цього, міністри транспорту G7 наголосили на важливості стабільної роботи Зернової ініціативи та розвитку стійких транспортних зв’язків між Європою та Азією в обхід Росії. Зокрема, особлива увага надаватиметься розвитку "Середнього коридору" (Middle Corridor) та Центральної Транскаспійської транспортної мережі (Central Trans-Caspian Network).

"Повномасштабне вторгнення Росії поставило логістичні виклики не тільки перед Україною, але й перед усім світом. Порушені ланцюжки постачань, перешкоджання навігації в Чорному морі, штучне блокування українського агроекспорту провокують загострення гуманітарних проблем в світі та спричиняють ріст цін на продовольство", - зазначив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков .

Він додав, що Україна має спільне розуміння з державами G7, що підтримка відновлення та розвитку транспортної інфраструктури є фундаментальною, адже без працюючих українських транспортних шляхів глобальна архітектура логістики опиниться під загрозою.

Зауважимо, нещодавно Україна долучилась до європейської програми "Механізм "Сполучення Європи", що стало ще одним кроком до інтеграції української транспортної мережі в європейський простір.