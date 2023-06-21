ЕС обеспечит 45% всех потребностей Украины в финансировании до 2027 года, — фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйензаявила, что ЕС покроет 45% всех потребностей Украины в финансировании ее восстановления до 2027 года. Речь идет о 50 млрд евро.

Об этом она заявила 21 августа, выступая на международной конференции, посвященной восстановлению Украины, в Лондоне.

"До 2027 года дефицит в украинской налоговой системе будет составлять около 60 млрд евро. Потребности в быстром восстановлении составят около 50 млрд евро. Это значит, что, в общем, дефицит составит 110 млрд евро к 2027 году. Именно поэтому вчера я предложила членам ЕС покрыть 45%. Это составляет примерно 50 млрд евро для Украины", — сказала фон дер Ляйен.

Она пояснила, что финансирование будет осуществляться разными способами: европейскими грантами, кредитами, за счет замороженных российских активов.

"Мы будем работать с Украиной столько, сколько понадобится. Сегодня мы подробно обсудим планирование инвестиций и реформ. Этот план может стать якорем для всех международных доноров. У нас должна быть прогнозируемость. Это поможет нашей координации и максимизирует наше влияние", — подчеркивает президент Еврокомиссии.

Она уверена, что эта помощь обеспечит перспективу и предсказуемость для правительства в Киеве, а также будет "стимулировать других доноров активизироваться".

Напомним, о решении Европейской комиссии по выделению денег Украине сообщало агентство Bloomberg. По данным источников, предложение Европейской комиссии поможет финансировать текущие расходы украинского правительства и оплачивать срочные приоритеты по восстановлению. Помощь поступит в виде грантов, льготных ссуд и гарантий.