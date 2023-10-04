Після вступу до ЄС Україна зможе отримати 186 мільярдів євро

Відповідно до внутрішніх оцінок спільного бюджету Європейського Союзу, вступ України до ЄС надасть Києву право отримати приблизно 186 мільярдів євро допомоги протягом семи років.

Про це пише Financial Times.

Моделювання Брюсселя щодо потенційного вступу дев’яти нових держав-членів, підкреслює глибокі політичні та фінансові наслідки розширення союзу і очищення шляху для членства України було головним пріоритетом для лідерів ЄС після повномасштабного вторгнення Росії минулого року.

FТ пише, що офіційні особи ЄС цього літа оцінили потенційні фінансові ризики для бюджету Союзу на 2021-2027 роки. Вони були застосовані до розширеного союзу, що включає Україну , Молдову, Грузію та шість західнобалканських держав. Фінансовий підсумок додавання всіх дев'яти членів до існуючого бюджету, відомого як багаторічна фінансова рамка, становитиме 256,8 мільярда євро.

Якщо застосувати чинні прала ЄС при розширені союзу Україна могла б отримати 96,5 мільярдів євро від Спільної сільськогосподарської політики ЄС протягом семи років, що скоротить субсидії для фермерів існуючих держав-членів приблизно на 20%. Україна також матиме право на отримання виплат у розмірі 61 мільярд євро з когезійних фондів ЄС, які спрямовані на покращення інфраструктури в бідніших країнах-членах.

При цьому, побічний ефект від розширення для існуючих держав-членів включатиме скорочення сільськогосподарських субсидій приблизно на п’яту частину. Незважаючи на те, що повне розширення може зайняти десятиліття чи більше та змусить серйозно реформувати існуючі бюджетні механізми, очікуваний масштаб необхідних змін рішуче змінить фінансову рівновагу всередині блоку.

"Усім державам-членам доведеться платити більше і отримувати менше з бюджету ЄС ; багато держав-членів, які зараз є нетто-отримувачами, стануть чистими платниками", – повідомляли в секретаріаті Ради ЄС.

За оцінками газети, з дев'ятьма новими державами-членами поточний бюджет збільшиться на 21% до 1,47 трильйона євро, що становитиме приблизно 1,4% валового національного доходу 36 країн. Вступ дев'яти держав змусить провести низку "далекосяжних" коригувань, які можуть включати значне збільшення чистих внесків до бюджету від багатших держав, таких як Німеччина, Франція та Нідерланди.

Повідомляється, що вплив України після вступу на режим сільськогосподарських субсидій ЄС буде найсуттєвішим. Україна стане найбільшим реципієнтом блоку, маючи 41,1 мільйона гектарів використовуваних сільськогосподарських площ, що посуне Францію на друге місце. Це означало б, що виплати для існуючих одержувачів впадуть на 20,3 відсотка на гектар кваліфікованих сільськогосподарських угідь.

"Ці цифри нікому не підійдуть. Вони чітко дають зрозуміти, що буде необхідна корінна і галузева реформа бюджету ЄС і його основних стратегій, якщо Україна хоче колись приєднатися, або що все українське питання доведеться вирішувати інноваційно та поза існуючими бюджетними структурами ЄС", — сказав Муджтаба Рахман, керуючий директор Eurasia Group у Європі.

Видання пише, що лідери ЄС зустрінуться в Іспанії вже цієї п'ятниці для перших детальних обговорень щодо способів розширення та наслідків, як це змінить союз.

Нагадаємо, 22 вересня Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори з Україною про її можливе членство в Європейському Союзі, а також запропонувати Києву ініціативу, спрямовану на забезпечення підтримки в сферах оборони і фінансів від її союзників.

Зауважимо, голова комісії, Урсула фон дер Ляєн вважає, що Україна вже досягла значних успіхів після отримання статусу кандидата в червні минулого року, а у липні вона високо оцінила "дивовижний" прогрес України у впровадженні реформ для боротьби з корупцією, збереження прав меншин і забезпечення незалежної судової системи.

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