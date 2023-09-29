Посол Євросоюзу назвала ймовірний рік вступу України до ЄС

В України є можливість приєднатися до Європейського союзу у 2030 році, якщо збережеться поточний темп проведення реформ.

Про це повідомила голова представництва ЄС в Україні, Катарін Матернова, у інтерв'ю "Європейській правді".

Вона наголосила, що час у Україні наче рухається іншими темпами, порівняно з іншими країнами, і те, що в них займає місяці, може статися в Україні за кілька тижнів або навіть днів.

"Тому я вважаю, що 2030 рік є реалістичним терміном. Але це можливо лише за умови інтенсивної роботи. Важливо зберігати темп реформ, який не завжди буває лінійним процесом. Проте я впевнена, що це досяжно. Особисто я вірю і розраховую, що у грудні лідери ЄС ухвалять рішення про початок переговорів про вступ України", - підкреслила посол.

Матернова зауважила, що необхідно враховувати не лише реформи, які повинна провести Україна, але й інституційні та політичні зміни, які мають відбутися в Європейському Союзі. Вона наголосила на важливості готовності ЄС до розширення за межі 27 країн-членів.

Посол також відзначила вплив геополітики на процес інтеграції України в Європейський союз.

"Немає сумнівів у тому, що ми б зараз взагалі не обговорювали питання про те, коли і як Україна вступить до ЄС, якби не жахливі події 24 лютого і все подальше. Тож геополітика, звичайно, відіграє певну роль. Геополітика визначає вектор", - додала Матернова.

За її словами, під час двосторонньої зустрічі з президентом Володимиром Зеленським він пообіцяв, що за місяць в Україні завершать роботу над всіма 7-ма критеріями, які Єврокомісія визначила для України ще у червні 2022 року.

"Президент Зеленський під час нашої двосторонньої зустрічі сказав, що він очікує, що протягом наступного місяця Україна виконає усі ті кроки, які ще залишилися", - сказала Матернова.

В той же час, вона відзначила, що певні критерії вже повністю виконані, наприклад, вимоги стосовно відновлення органів суддівського врядування, Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також критерій щодо медіаправа тощо

При цьому, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомив, що парламент уже виконав 99,9% вимог ЄС щодо початку переговорів про вступ і обговорив закон, який посилює контроль за політиками.

Зауважимо, голова комісії, Урсула фон дер Ляєн вважає, що Україна вже досягла значних успіхів після отримання статусу кандидата в червні минулого року, а у липні вона високо оцінила "дивовижний" прогрес України у впровадженні реформ для боротьби з корупцією, збереження прав меншин і забезпечення незалежної судової системи.