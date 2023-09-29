Посол Евросоюза назвала вероятный год вступления Украины в ЕС

Украина имеет возможность присоединиться к Европейскому союзу в 2030 году, если сохранится текущий темп проведения реформ.

Об этом сообщила глава представительства ЕС в Украине, Катарин Матернова, в интервью "Европейской правде".

Она подчеркнула, что время в Украине как бы движется другими темпами, по сравнению с другими странами, и то, что у них занимает месяцы, может произойти в Украине через несколько недель или даже дней.

"Поэтому я считаю, что 2030 год является реалистичным термином. Но это возможно только при интенсивной работе. Важно сохранять темп реформ, который не всегда бывает линейным процессом. Однако я уверена, что это достижимо. Лично я верю и рассчитываю, что в декабре лидеры ЕС примут решение о начале переговоров о вступлении Украины", - подчеркнула посол.

Матернова отметила, что необходимо учитывать не только реформы, которые должна провести Украина, но и институциональные и политические изменения, которые должны пройти в Европейском Союзе. Она отметила важность готовности ЕС к расширению за пределы 27 стран-членов.

Посол отметила влияние геополитики на процесс интеграции Украины в Европейский союз.

"Нет сомнений в том, что мы бы сейчас вообще не обсуждали вопрос о том, когда и как Украина вступит в ЕС, если бы не ужасающие события 24 февраля и все дальнейшее. Так что геополитика, конечно, играет определенную роль. Геополитика определяет вектор", - добавила Матернова.

По ее словам, во время двусторонней встречи с президентом Владимиром Зеленским он пообещал, что через месяц в Украине завершат работу над всеми 7 критериями, которые Еврокомиссия определила для Украины еще в июне 2022 года.

"Президент Зеленский во время нашей двусторонней встречи сказал, что он ожидает, что в течение следующего месяца Украина выполнит все оставшиеся шаги", - сказала Матернова.

В то же время она отметила, что определенные критерии уже полностью выполнены, например, требования относительно восстановления органов судейского управления, Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей, а также критерий по медиаправу и т.п.

При этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что парламент уже выполнил 99,9% требований ЕС относительно начала переговоров о вступлении и обсудил закон, усиливающий контроль за политиками.

Заметим, глава комиссии Урсула фон дер Ляен считает, что Украина уже достигла значительных успехов после получения статуса кандидата в июне прошлого года, а в июле она высоко оценила "удивительный" прогресс Украины во внедрении реформ для борьбы с коррупцией, соблюдения прав меньшинств и обеспечения независимой судебной системы.