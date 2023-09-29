Орбан не знает, какая "территория Украины должна вступить в ЕС": в МИДе ответили

Министерство иностранных дел Украины ответило одиозному премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, который сказал, что ему "не известны размеры территории Украины", чтобы принять ее в Европейский Союз.

Очередное бессмысленное заявление Орбана

Как пишет Reuters, Орбан заявил о "трудных вопросах", на которые следует ответить, прежде чем начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз.

Одиозного венгерского политика беспокоит вопрос, как начать переговоры о вступлении в ЕС страны, которая находится в состоянии войны.

"Мы не можем избежать вопроса - когда в течение осени у нас будут переговоры в Брюсселе о будущем Украины - можем ли мы действительно серьезно рассматривать членство для страны, начать переговоры о вступлении со страной, которая находится в состоянии войны", - сказал Орбан.

Также его смущает то, что количество населения Украины и площадь контролируемой правительством территории точно неизвестны.

"Мы не знаем, сколь велика территория этой страны, поскольку война все еще продолжается, мы не знаем, сколько ее населения, потому что люди убегают. Принять страну в ЕС, не зная ее параметров, это было бы бессмысленно", - заявил Орбан.

Реакция МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на эти заявления одиозного венгерского политика.

"Позитивно отмечаем, что премьер-министр Венгрии беспокоится о вступлении Украины в Европейский Союз. Информируем, что Украина не меняла свою территорию в пределах международно признанных границ", - написал спикер МИД Олег Николенко.

Ранее одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметился очередными скандальными заявлениями о путях прекращения войны РФ против Украины и предложил Западу заключить соглашение со страной-агрессором РФ по безопасности Украины, которое не должно включать ни возвращение Крыма, ни членство Украины в НАТО. Тогда МИД высмеял очередные скандальные заявления венгерского политика и заявил, что уже начали волноваться, что давно он не призывал узаконить агрессию РФ.