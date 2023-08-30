МЗС висміяло чергові скандальні заяви Орбана: вже почали хвилюватися, що давно не закликав узаконити агресію РФ

Одіозний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відзначився черговими скандальними заявами щодо шляхів припинення війни РФ проти України та запропонував Заходу укласти угоду із країною-агресором РФ щодо безпеки України, яка не повинна включати ні повернення Криму, ні членство України в НАТО.

Заяву угорського політика прокоментував речник МЗС Олег Ніколенко, нагадавши, що Україна не піде на жодні поступки з Росією щодо своїх територій та суверенітету.

"Насправді ми вже почали хвилюватися, що Віктор Орбан давно не закликав припинити постачання зброї до України та узаконити агресію Росії. Навіть почали сумніватися в послідовності позиції угорського прем’єра", - влучно зауважив Ніколенко.

Він нагадав, що прем‘єр-міністр Угорщини вважає, що Захід має укласти угоду із президентом РФ щодо безпеки України, яка не повинна включати ні повернення Криму, ні членство України в НАТО. Орбан також переконаний, що найкращим шансом для миру є припинення військової підтримки України.

"Ми не знаємо як там в Угорщині, але Україна не торгує ні своїми територіями, ні своїм суверенітетом. І світ не буде торгувати. А російське керівництво, яких би воно не залучало публічних адвокатів, неодмінно понесе відповідальність за все заподіяне українцям зло", - підкреслив Ніколенко.

Зауважимо, через неоднозначні заяви щодо агресії РФ проти України прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан неодноразово піддавався критиці й потрапив у базу "Миротворець". Але він визнає, що його країні доведеться переглянути свої дружні відносини з РФ через зміну геополітичних реалій після повномасштабного вторгнення росіян в Україну.