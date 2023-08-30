МИД высмеял очередные скандальные заявления Орбана: уже начали волноваться, что давно не призывал узаконить агрессию РФ

Одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметился очередными скандальными заявлениями о путях прекращения войны РФ против Украины и предложил Западу заключить соглашение со страной-агрессором РФ по безопасности Украины, которое не должно включать ни возвращение Крыма, ни членство Украины в НАТО.

Заявление венгерского политика прокомментировал спикер МИД Олег Николенко, напомнив, что Украина не пойдет ни на какие уступки с Россией по поводу своих территорий и суверенитета.

"На самом деле, мы уже начали волноваться, что Виктор Орбан давно не призывал прекратить поставки оружия в Украину и узаконить агрессию России. Даже начали сомневаться в последовательности позиции венгерского премьера", - метко отметил Николенко.

Он напомнил, что Орбан считает, что Запад должен заключить соглашение с президентом РФ по безопасности Украины, которое не должно включать ни возвращение Крыма, ни членство Украины в НАТО. Орбан также убежден, что лучший шанс для мира - прекращение военной поддержки Украины.

"Мы не знаем как там в Венгрии, но Украина не торгует ни своими территориями, ни своим суверенитетом. И мир не будет торговать. А российское руководство, каких бы оно ни привлекало публичных адвокатов, непременно понесет ответственность за все причиненное украинцам зло", - подчеркнул Николенко.

Отметим, из-за неоднозначных заявлений относительно агрессии РФ против Украины премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно подвергался критике и попал в базу "Миротворец". Но он признает, что его стране придется пересмотреть свои дружеские отношения с РФ из-за изменения геополитических реалий после полномасштабного вторжения россиян в Украину.