Орбан заявив про можливий перегляд дружніх відносин Угорщини та РФ

Угорщині, можливо, доведеться переглянути свої дружні відносини з РФ через зміну геополітичних реалій після повномасштабного вторгнення росіян в Україну. Про це заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, передає Bloomberg.

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Він зазначив, що підтримка звʼязків між Угорщиною та РФ – в інтересах Будапешта, особливо через енергетичну залежність. Однак відносини Європи з Москвою можуть не відновитися після закінчення війни, що змусить Угорщину пристосуватися.

"Я розумію необхідність відновлення російсько-європейських відносин після війни, але це далеко від реальності. Ось чому зовнішня та економічна політика Угорщини повинна серйозно подумати про те, які відносини ми можемо встановити та підтримувати з Росією в найближчі 10-15 років", – сказав Орбан.

Bloomberg зауважує, що поки незрозуміло, чи означають ці слова Орбана зміну політики щодо Росії. Аналогічні думки він висловлював і після перемоги на виборах у 2022 році.

Нагадаємо, що Віктор Орбан відзначався неоднозначними заявами щодо агресії РФ проти України, через що піддавався критиці й потрапив у базу "Миротворець".

Зокрема, не так давно угорський премʼєр порівняв Україну з Афганістаном і назвав її "нічийною землею". Після цього МЗС України викликало посла Угорщини.