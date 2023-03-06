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В Угорщині розповіли про майбутню поїздку Орбана до України
Одіозний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан має намір відвідати столицю України після виконання усіх передумов.
Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто в інтерв’ю хорватському телеканалу N1, повідомляє "Європейська правда".
Угорський дипломат підтвердив інформацію про запрошення прем'єр-міністра до Києва.
"Ми отримали запрошення, і зараз потрібно виконати технічну частину підготовчих робіт. Після виконання всіх передумов візит може відбутися, - зазначив Сійярто.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Він додав, що наразі уточнюються технічні деталі поїздки Орбана до Києва.
Як раніше писали ЗМІ, під час спілкування з європейськими лідерами у Брюсселі президент України Володимир Зеленський запросив угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана відвідати Київ.
Зазначимо, Угорщина залишається чи не єдиним прихильником Росії в ЄС , а прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан постійно заявляє,що санкції проти Росії, запроваджені Європейським Союзом, мають бути скасовані. Орбан відомий своєю підтримкою російської пропаганди та одіозними заявами стосовно війни, яку розпочала країна-терорист РФ проти України.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Словаччини Растислав Качер розкритикував Орбана. Він назвав його "карпатським колаборантом" Росії, а потім послав його та інших "колаборантів" на три відомі букви.
Раніше мер Будапешта Гергель Корачонь заявив, що уряд Орбана ставить країну на бік тих, хто програв, і шкодить економіці Угорщини.