Долю України вирішать Путін та Байден: в МЗС відреагували на "формулу миру" від Угорщини

Переговори про завершення війни без участі України можливі лише у мріях окремих угорських політиків, які підігрують країні-агресору РФ.

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Про це йдеться у заяві речника МЗС Олега Ніколенко у відповідь на заклик міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто до президентів США та РФ розпочати перемовини про завершення війни в Україні.

Так, угорський дипломат фактично повторив кремлівський наратив про те, що Росія нібито воює із Америкою, а не з Україною. А для припинення війни Росії проти України лідери РФ та США мають поговорити один з одним.

"Угорський міністр закордонних справ міг би зробити набагато більшу послугу людству, якби перестав підігрувати Росії. Лише в мріях окремих угорських політиків можливі переговори щодо України без самої України", - підкреслив Ніколенко.

За його словами, Угорщина знаходиться не в тій позиції, аби вирішувати, коли мають починатися мирні переговори. Будапешт мав можливість допомогти вибороти мир в Україні та Європі, але став на іншу сторону історії.

"Якщо Петер Сійярто так дійсно піклується про якнайшвидше завершення війни, маємо пораду: перед наступним візитом до Москви або Мінська заїхати до Братислави. В Словаччині чудово розуміють нинішні загрози в Європі. Упевнені, що наші словацькі колеги змогли би дати кілька мудрих порад", - зауважив Ніколенко.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Словаччини Растислав Качер розкритикував одіозного прем'єра Угорщини Віктора Орбана. Він назвав його "карпатським колаборантом" Росії, а потім послав його та інших "колаборантів" на три відомі букви.