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Политика
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Судьбу Украины решат Путин и Байден: в МИД отреагировали на "формулу мира" от Венгрии

Судьбу Украины решат Путин и Байден: в МИД отреагировали на "формулу мира" от Венгрии

Переговоры о завершении войны без участия Украины возможны только в мечтах отдельных венгерских политиков, подыгрывающих стране-агрессору РФ.

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Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Олега Николенко в ответ на призыв министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто к президентам США и РФ начать переговоры о завершении войны в Украине.

Так, венгерский дипломат фактически повторил кремлевский нарратив о том, что Россия вроде бы воюет с Америкой, а не с Украиной. А для прекращения войны России против Украины лидеры РФ и США должны поговорить друг с другом.

"Венгерский министр иностранных дел мог бы оказать намного большую услугу человечеству, если бы перестал подыгрывать России. Только в мечтах отдельных венгерских политиков возможны переговоры по Украине без самой Украины", - подчеркнул Николенко.

По его словам, Венгрия находится не в той позиции, чтобы решать, когда должны начинаться мирные переговоры. Будапешт имел возможность помочь установить мир в Украине и Европе, но стал на другую сторону истории.

"Если Петер Сийярто так действительно заботится о скорейшем завершении войны, имеем совет: перед следующим визитом в Москву или Минск заехать в Братиславу. В Словакии прекрасно понимают нынешние угрозы в Европе. Уверены, что наши словацкие коллеги смогли бы дать несколько мудрых советов", - заметил Николенко.

Напомним, министр иностранных дел Словакии Растислав Качер подверг критике одиозного премьера Венгрии Виктора Орбана. Он назвал его "карпатским коллаборантом" России, а затем послал его и других "коллаборантов" на три известных буквы.

Автор:
Светлана Манько