В Венгрии рассказали о предстоящей поездке Орбана в Украину

Одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен посетить столицу Украины после выполнения всех требований.

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Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью хорватскому телеканалу N1, сообщает "Европейская правда".

Венгерский дипломат подтвердил информацию о приглашении премьер-министра в Киев.

"Мы получили приглашение, и сейчас нужно выполнить техническую часть подготовительных работ. После выполнения всех предпосылок визит может состояться", - отметил Сийярто.

Он добавил, что в настоящее время уточняются технические детали поездки Орбана в Киев.

Как ранее писали СМИ, в ходе общения с европейскими лидерами в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский пригласил венгерского премьер-министра Виктора Орбана посетить Киев.

Отметим, Венгрия остается едва ли не единственным сторонником России в ЕС, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан постоянно заявляет, что санкции против России, введенные Европейским Союзом, должны быть отменены. Орбан известен своей поддержкой российской пропаганды и одиозными заявлениями о войне, начатой страной-террористом РФ против Украины.

Напомним, министр иностранных дел Словакии Растислав Качер подверг критике Орбана. Он назвал его "карпатским коллаборантом" России, а затем послал его и других "коллаборантов" на три известных буквы.

Ранее мэр Будапешта Гергель Корачонь заявил, что правительство Орбана ставит страну на сторону проигравших и вредит экономике Венгрии.