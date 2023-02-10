Зеленський нібито запросив Орбана відвідати Київ — ЗМІ

Під час спілкування з європейськими лідерами у Брюсселі президент України Володимир Зеленський міг запросити угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана відвідати Київ.

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Про це повідомило угорське видання Népszava з посиланням на власні джерела.

Зеленський під час своєї другої закордонної поїздки з початку повномасштабної війни виступив з промовою у Європарламенті. Європейські колеги зустріли українського лідера з оплесками та тиснули йому руку, проводжаючи до трибуни. Однак, саме Орбан утримався від рукостискання в той момент. Він також, ймовірно, не аплодував українському президенту.

Згодом Орбан зненацька опублікував фото з Зеленським, де тисне йому руку. "Угорщина на боці миру", - підписав він фото.

В Офісі Президента України не підтверджували інформацію щодо запрошення угорського лідера до України.

Нагадаємо, через лобіювання інтересів РФ в Євросоюзі Угорщина ризикує втратити фінансування від Брюсселю. Зокрема, Євросоюз заблокував 22 мільярди євро для Угорщини. ЄС також затримував Угорщині 5,8 мільярда євро грантів із фонду відновлення ЄС, через питання щодо незалежності судів.