Зеленский якобы "пригласил Орбана посетить Киев" — венгерские СМИ

В ходе общения с европейскими лидерами в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский мог пригласить венгерского премьер-министра Виктора Орбана посетить Киев.

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Об этом сообщило венгерское издание Nepszava со ссылкой на собственные источники.

Зеленский во время второй зарубежной поездки с начала полномасштабной войны выступил с речью в Европарламенте. Европейские коллеги встретили украинского лидера аплодисментами и жали ему руку, провожая к трибуне. Однако именно Орбан воздержался от рукопожатия в тот момент. Он также, вероятно, не аплодировал украинскому президенту.

Впоследствии Орбан внезапно опубликовал фото с Зеленским, где пожимает ему руку. "Венгрия на стороне мира", - подписал он фото.

В Офисе Президента Украины не подтверждали информацию о приглашении венгерского лидера в Украину.

Напомним, из-за лоббирования интересов РФ в Евросоюзе Венгрия рискует потерять финансирование от Брюсселя. В частности, Евросоюз заблокировал 22 миллиарда евро для Венгрии. ЕС также задерживал Венгрии 5,8 миллиарда евро грантов из фонда восстановления ЕС из-за вопроса о независимости судов.