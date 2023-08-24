Президент Венгрии считает, что Будапешт должен перезагрузить отношения с Украиной

Президент Венгрии Каталин Новак заявила, что провела “важнейшие” переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, по итогам которых стороны решили улучшать взаимоотношения между странами.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Новак согласовала план по пяти пунктам, которые, по ее мнению, должны улучшить взаимосвязи Венгрии с Украиной.

В частности, она предлагает присоединение Будапешта к мирному плану Зеленского, который требует от России вывести свои войска со всей территории Украины.

Bloomberg отмечает, что таким образом она пытается побороть дружескую риторику премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в РФ.

По итогам переговоров, Зеленский заявил, что признателен за визит и будет работать с Новак по улучшению двусторонних отношений.

Напомним, Новак прибыла с рабочим визитом в Закарпатье 22 августа. Она ранее заявляла о необходимости мирного плана для завершения войны в Украине, который не будет предусматривать победу России.

В то же время из-за неоднозначных заявлений по агрессии РФ против Украины премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно подвергался критике и попал в базу "Миротворец".

Но он признает, что его стране придется пересмотреть свои дружеские отношения с РФ из-за изменения геополитических реалий после полномасштабного вторжения россиян в Украину.