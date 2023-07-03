Санкции ЕС. Венгрия хочет продлить исключение для экспорта российских нефтепродуктов

Венгрия будет просить Европейский Союз продлить исключение из санкций против РФ, которое позволяет компании Slovnaft экспортировать в Чехию продукты, переработанные из российской нефти. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает Reuters.

Словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft входит в венгерскую энергетическую группу MOL. По словам Сиярто, группе нужен еще один год для завершения инвестиций, которые позволят перейти на нероссийскую нефть.

"Чтобы провести эти инвестиции нужен еще один год, поэтому мы просим ЕС продлить на год освобождение от санкций, позволяющее входящему в группу MOL и Slovnaft экспортировать продукты, переработанные из российской нефти, в Чехию", – сказал Сийярто.

Словакия получает почти всю свою сырую нефть из России через трубопровод "Дружба", но в этом году планирует сократить долю. Венгерский министр отметил, что в 2022 году лишь около 5% нефти Slovnaft имело нероссийское происхождение, но к концу 2023 года этот показатель вырастет примерно до 30%-35% или до двух миллионов тонн.

Как ранее сообщил исполнительный директор MOL Жолт Гернади, группа планирует частично профинансировать 500-700 млрд долларов технологических инвестиций для переоборудования своих нефтеперерабатывающих заводов Danube и Slovnaft.