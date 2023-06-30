Украина в июне значительно увеличила импорт дизтоплива из Индии, которая покупает нефть в РФ

Импорт дизтоплива индийского происхождения в Украину значительно увеличился: за 28 дней июня было ввезено 149 тыс. тонн этого продукта, тогда как в мае – 104,6 тыс. тонн. Об этом сообщает Enkorr.

Отмечается, что по итогам июня объем поставок индийского ДТ может превысить 150 тыс. тонн. Соответственно, импорт вырастет в полтора раза по сравнению с маем.

Такой показатель объясняют уменьшением объема предложения продукта турецкого производства. Дело в том, что в Турции сезонно растет внутреннее потребление горючего, поэтому нефтеперерабатывающие заводы сокращают экспортные продажи.

По данным Kpler, в июне завод Tupras Aliaga Izmir Refinery сократил отгрузку дизтоплива и газойля со 120 тыс. тонн до 1,5 тыс. тонн. В то же время поставка этого горючего из STAR Refinery почти не изменилась по сравнению с маем и составила 190 тыс. тонн.

Происхождение дизтоплива, ввезенного в Украину в июне и мае 2023 года. Фото: Enkorr

Enkorr указывает, что индийское горючее попадает в Украину по двум основным каналам: через турецкий терминал Мармара и румынскую Констанцу. Поставка продукта из Индии требует повышенного внимания, поскольку часть его объемов попадает в Украину из тех же портов, где в большом количестве переваливают и российское ДТ. И партии индийского дизтоплива, попадавшие в Украину, на самом деле могли иметь российское происхождение.

Напомним, недавно агентство Reuters писало, что импорт российской нефти в Индию в мае 2023 года достиг рекордного уровня – 1,95 млн баррелей в день. На российскую нефть приходилось около 40% сырой нефти, которая была ввезенна в Индию в последний месяц весны.

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