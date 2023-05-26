Суда крупнейшего перевозчика российской нефти в Индию исключили из регистра Lloyd's

Одна из крупнейших международных судоходных классификационных ассоциаций Lloyd's Register сообщила индийской компании Gatik Ship Management, которая впоследствии стала основным перевозчиком российской нефти, что лишит компанию сертификации 21 судна до 3 июня.

Об этом сервисная компания сообщила агентству Reuters.

Накануне Gatik искала новые сервисные компании для своих 36 кораблей, после того как Международный реестр судов Сент-Китс и Невис снял с них флаг.

"Lloyd's Register стремится содействовать соблюдению правил санкций по торговле российской нефтью. Если это подтверждено доказательствами, мы прекратим предоставлять услуги для любых судов, которые, по мнению соответствующих органов власти, нарушают международные санкции", говорится в заявлении Lloyd's.

Компания занимается тем, что предоставляет различные услуги, в частности, проверку мореходности, сертификацию, которая необходима для обеспечения страхования и входа в порты.

Отметим, что американская страховая компания American Club также не предоставляет услуги для кораблей Gatik.

Заметим, что рекордные отметки достигли импорта российской нефти в Индию в апреле. А за 2022 год стране сэкономила около 5 миллиардов долларов в результате закупки подсанкционной сырой нефти из России. В то время как в 2021 году российская нефть составляла лишь 2% годового импорта нефти в Индию. Несмотря на давление со стороны США и Европы, Индия отказалась придерживаться санкций Запада по российскому импорту.

В ЕС призвали ограничить импорт индийского топлива, произведенного из российской нефти, ведь таким образом страна-агрессор РФ продолжает получать доходы от продажи энергоресурсов.

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