Индия планирует отказаться от дизельных автомобилей: когда это произойдет

Индия хочет запретить транспортные средства с дизельными двигателями в городах с населением более миллиона человек до 2027 года в рамках перехода страны к зеленой экономике.

Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно отчету, составленному комитетом во главе с бывшим министром нефти Индии Таруном Капуром, рекомендованный запрет касается четырехколесных транспортных средств.

Также предложено к 2035 году отказаться от мотоциклов, скутеров и трехколесных транспортных средств (тук-туков) с двигателями внутреннего сгорания.

Планируется, что с 2024 года все новые регистрационные транспортные средства должны быть электрическими.

По данным индийского правительства, на дизельное топливо и бензин приходилось чуть больше половины общего потребления нефти в Индии.

Также планируется сократить на 25% использование домохозяйства электроэнергии для приготовления пищи к 2030 году. Это поможет снизить зависимость от импортируемого сжиженного газа и будет способствовать использованию экологически чистого топлива.

В то же время, Индия имеет достаточно угля, поэтому, возможно, не удастся полностью прекратить его использование в течение следующих 15-20 лет.

В Индии промышленный и энергетический секторы являются главным источником выбросов, поэтому возобновляемая генерация, электрификация отопления и энергоэффективность рассматриваются как ключевые пути к экологическому переходу.

Отметим, Индия отправляет в Европу около 360 тысяч баррелей нефтепродуктов в сутки. В то же время страна ежедневно покупает более 2 млн. баррелей российской сырой нефти. То есть, российская нефть продолжает заправлять автомобили европейцев, но теперь благодаря Индии.