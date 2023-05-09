Індія планує відмовитися від дизельних автомобілів: коли це станеться

Індія хоче заборонити транспортні засоби з дизельними двигунами у містах із населенням понад мільйон людей до 2027 року у рамках переходу країни до зеленої економіки.

Про це повідомляє Bloomberg.

Відповідно до звіту, складеного комітетом на чолі із колишнім міністром нафти Індії Таруном Капуром, рекомендована заборона стосується чотириколісних транспортних засобів.

Також запропоновано до 2035 року відмовитися від мотоциклів, скутерів і триколісних транспортних засобів (тук-туків) із двигунами внутрішнього згоряння.

Планується, що починаючи із 2024 року всі нові реєстраційні транспортні засоби мають бути електричними.

За даними індійського уряду, на дизельне пальне та бензин припадало трохи більше ніж половина загального споживання нафти в Індії.

Також планується скоротити на 25% використання домогосподарствами електроенергії для приготування їжі до 2030 року. Це допоможе зменшити залежність від імпортованого зрідженого газу та сприятиме використанню екологічно чистого авіаційного палива.

У той же час, Індія має достатньо вугілля, через що, можливо, не вдасться повністю припинити його використання протягом наступних 15-20 років.

В Індії промисловий та енергетичний сектори є головним джерелом викидів, тому відновлювана генерація, електрифікація опалення та енергоефективність розглядаються як ключові шляхи до екологічного переходу.

Зауважимо, наразі Індія відправляє до Європи близько 360 тисяч барелів нафтопродуктів на добу. Водночас країна щодня купляє понад 2 млн барелів російської сирої нафти. Тобто російська нафта продовжує заправляти автомобілі європейців, але тепер завдяки Індії.