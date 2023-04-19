Індія стала найбільш густонаселеною країною у світі, випередивши Китай

Згідно з даними, оприлюдненими в середу Організацією Об’єднаних Націй, Індія із населенням у 1,4 млрд осіб стала найбільш густонаселеною країною у світі, обігнавши Китай.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що цього року населення Індії оцінюється в 1,4286 мільярда, проти 1,4257 мільярда в Китаї.

Сполучені Штати займають третє місце з чисельністю населення в 340 мільйонів.

Представники ООН з питань населення заявили, що наразі неможливо визначити точну чисельність населення Індії та Китаю, оскільки останній перепис в Індії проводився в 2011 році, а наступний, який мав відбутися в 2021 році, був відкладений через пандемію COVID-19.

Незважаючи на те, що на обидві країни припадатиме більше третини світового населення в 8,045 мільярдів, зростання населення у них сповільнюється, хоча в Китаї набагато швидше, ніж в Індії.

Минулого року населення Китаю скоротилося вперше за шість десятиліть, що, як очікується, започаткує тривалий період зменшення кількості громадян, що матиме глибокі наслідки для економіки країни та усього світу.

Згідно з урядовими даними, річний приріст населення Індії з 2011 року становив у середньому 1,2% проти 1,7% за попереднє десятиліття.

Третя за величиною економіка Азії зараз населена майже п'ятою частини людства. Це більше, ніж усе населення Європи, Африки чи Америки разом.

Наразі Індія самозабезпечує виробництво продуктів харчування. Це другий за величиною виробник рису, пшениці та цукру. Як ринок, Індія з її зростаючим середнім класом є найбільшим споживачем цукру, водночас є найбільшим імпортером харчових олій. Це другий за величиною споживач золота та сталі та третій за величиною покупець сирої нафти. Тут також розташований третій у світі за величиною внутрішній авіаційний ринок.

За оцінками ООН, більше половини прогнозованого приросту світового населення до 2050 року буде зосереджено лише у восьми країнах: Конго, Єгипті, Ефіопії, Індії, Нігерії, Пакистані, Філіппінах і Танзанії.

Зазначимо, населення України за 2022 рік зменшилось природним шляхом на 335 тисяч людей.

Як заявила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи академік НАН України Елла Лібанова, 2023 рік буде роком катастрофічного падіння народжуваності, і є ризики, що до 2030-го населення України скоротиться до 35 мільйонів.

“Ми ще повною мірою цього не відчуваємо. Але 2023 рік буде роком катастрофічного падіння цього показника. Скажімо, для того, щоб мати просте відновлення поколінь, треба, аби одна жінка за своє життя (усереднено) народила 2,13 - 2,15 дитини. 2021 року ми мали показник 1,1. 2022 року — ще менше, але скорочення ще не буде катастрофічним за рахунок дітей, які народилися в першій половині року. Дай Боже, щоб 2023-го ми зупинилися на показнику 0,8”, - наголосила демограф.

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