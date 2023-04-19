Индия стала самой густонаселенной страной в мире, опередив Китай

Согласно данным, обнародованным в среду Организацией Объединенных Наций, Индия с населением в 1,4 млрд человек стала самой густонаселенной страной в мире, обогнав Китай.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что в текущем году население Индии оценивается в 1,4286 миллиарда, против 1,4257 миллиарда в Китае.

Соединенные Штаты занимают третье место с численностью населения 340 миллионов.

Представители ООН по вопросам населения заявили, что в настоящее время невозможно определить точную численность населения Индии и Китая, поскольку последняя перепись в Индии проводилась в 2011 году, а следующая, которая должна была состояться в 2021 году, была отложена из-за пандемии COVID-19.

Несмотря на то, что на обе страны приходиться более трети мирового населения в 8,045 миллиарда, рост населения у них замедляется, хотя в Китае гораздо быстрее, чем в Индии.

В прошлом году население Китая сократилось впервые за шесть десятилетий, что, как ожидается, начнет длительный период уменьшения количества граждан, что будет иметь глубокие последствия для экономики страны и всего мира.

Согласно правительственным данным, годовой прирост населения Индии с 2011 года составил в среднем 1,2% против 1,7% за предыдущее десятилетие.

Третья по величине экономика Азии сейчас населена почти пятой частью человечества. Это больше, чем все население Европы, Африки или Америки вместе.

В настоящее время Индия самообеспечивает производство продуктов питания. Это второй по величине производитель риса, пшеницы и сахара. Как рынок, Индия с ее растущим средним классом является крупнейшим потребителем сахара, в то же время является крупнейшим импортером пищевых масел. Это второй по величине потребитель золота и стали и третий по величине покупатель сырой нефти. Здесь также находится третий в мире по величине внутренний авиационный рынок.

По оценкам ООН, более половины прогнозируемого прироста мирового населения к 2050 году будут сосредоточены только в восьми странах: Конго, Египте, Эфиопии, Индии, Нигерии, Пакистане, Филиппинах и Танзании.

Отметим, население Украины за 2022 год уменьшилось естественным путем на 335 тысяч человек.

Как заявила директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи академик НАН Украины Элла Либанова, 2023 год будет годом катастрофического падения рождаемости, и есть риски, что к 2030-му население Украины сократится до 35 миллионов.

“Мы еще в полной мере этого не ощущаем. Но 2023 год будет годом катастрофического падения этого показателя. Скажем, для того чтобы иметь простое восстановление поколений, нужно, чтобы одна женщина за свою жизнь (усреднено) родила 2,13 - 2,15 ребенка. В 2021 году мы имели показатель 1,1. 2022 — еще меньше, но сокращение еще не будет катастрофическим за счет детей, родившихся в первой половине года. Дай Бог, чтобы в 2023 мы остановились на показателе 0,8”, - подчеркнула демограф.

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