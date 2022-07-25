Население Китая начнет сокращаться к 2025 году

Рост населения Китая значительно замедлился и, как ожидается, начнет сокращаться к 2025 году.

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Об этом сообщает Reuters.

Ожидается, что население Китая станет сокращаться в 2021-2025 годах, сообщает Global Times со ссылкой на Ян Вэньчжуана, руководителя отдела народонаселения и семейных дел Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Данные о рождаемости, опубликованные в воскресенье, показали, что количество новорожденных в 2021 году было самым низким за десятилетие в нескольких провинциях КНР.

По данным Global Times, количество рожденных в центральной провинции Хунань упало ниже 500 000 впервые за почти 60 лет. Только в провинции Гуандун на юге Китая зафиксировано более 1 миллиона новорожденных.

Китай борется против стремительного сокращения естественного прироста населения, поскольку многие молодые люди решают не иметь детей из-за нехватки средств и карьеры.

Изменения в законах Китая в прошлом году, которые позволили женщинам иметь троих детей, не помогли, и многие женщины говорят, что изменения пришли слишком поздно, и у них нет достаточной гарантии работы и гендерного равенства.

Отметим, аналитики Организации Объединенных Наций прогнозируют, что 15 ноября 2022 г. население Земли достигнет отметки 8 млрд человек.