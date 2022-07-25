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Суспільство
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Населення Китаю почне скорочуватися до 2025 року

Населення Китаю почне скорочуватися до 2025 року

Зростання населення Китаю значно сповільнилося та, як очікується, почне скорочуватися до 2025 року.

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Про це повідомляє Reuters.

Очікується, що населення Китаю почне скорочуватися в 2021-2025 роках, повідомляє Global Times з посиланням на Ян Веньчжуана, керівника відділу народонаселення та сімейних справ Національної комісії охорони здоров'я КНР.

Дані про народжуваність, опубліковані в неділю, показали, що кількість новонароджених у 2021 році була найнижчою за десятиліття в кількох провінціях КНР.

За даними Global Times, кількість народжених у центральній провінції Хунань впала нижче 500 000 вперше за майже 60 років. Лише в провінції Гуандун на півдні Китаю зафіксовано понад 1 мільйон новонароджених.

Китай бореться проти стрімкого скорочення природного приросту населення, оскільки багато молодих людей вирішують не мати дітей через брак коштів та кар’єру. 

Зміни в законах Китаю минулого року, які дозволили жінкам мати трьох дітей, не допомогли, і багато жінок кажуть, що зміни прийшли занадто пізно, і вони не мають достатньої гарантії роботи та гендерної рівності.

Зазначимо, аналітики Організації Об'єднаних Націй прогнозують, що 15 листопада 2022 року населення Землі досягне позначки 8 млрд осіб

Автор:
Світлана Манько