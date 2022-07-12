Населення Землі незабаром досягне 8 млрд людей - ООН

Аналітики Організації Об'єднаних Націй прогнозують, що 15 листопада 2022 року населення Землі досягне позначки 8 млрд осіб. Про це йдеться у доповіді ООН World Population Prospects 2022.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Більше половини прогнозованого приросту населення буде зосереджено у восьми країнах: ДР Конго, Єгипті, Ефіопії, Індії, Нігерії, Пакистані, Танзанії та на Філіппінах.

При цьому збільшення чисельності людей на планеті сповільнюється. З 2019 року темпи зростання населення світу впали нижче 1%, що наполовину менше за його пікові темпи зростання — 2,3% — у 1960-х роках.

Темпи зростання населення з 1950 до 2021 року. Графік: ООН

У новому звіті ООН також прогнозує, що населення Землі досягне піку до кінця століття — 2086 року і становитиме трохи більше 10,4 млрд людей.

Крім цього, в організації акцентували увагу на тому, що 2023-го Індія, за прогнозами, забере у Китаю статус найгустонаселенішої країни у світі.

Раніше в ООН прогнозували початок масових протестів, заворушень у десятках країн у 2022 році, тому що ціни на продукти харчування в усьому світі зростають, а деякі держави взагалі недоотримають продовольство через те, що Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.