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Населення Землі незабаром досягне 8 млрд людей - ООН
Аналітики Організації Об'єднаних Націй прогнозують, що 15 листопада 2022 року населення Землі досягне позначки 8 млрд осіб. Про це йдеться у доповіді ООН World Population Prospects 2022.
Більше половини прогнозованого приросту населення буде зосереджено у восьми країнах: ДР Конго, Єгипті, Ефіопії, Індії, Нігерії, Пакистані, Танзанії та на Філіппінах.
При цьому збільшення чисельності людей на планеті сповільнюється. З 2019 року темпи зростання населення світу впали нижче 1%, що наполовину менше за його пікові темпи зростання — 2,3% — у 1960-х роках.
У новому звіті ООН також прогнозує, що населення Землі досягне піку до кінця століття — 2086 року і становитиме трохи більше 10,4 млрд людей.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Крім цього, в організації акцентували увагу на тому, що 2023-го Індія, за прогнозами, забере у Китаю статус найгустонаселенішої країни у світі.
Раніше в ООН прогнозували початок масових протестів, заворушень у десятках країн у 2022 році, тому що ціни на продукти харчування в усьому світі зростають, а деякі держави взагалі недоотримають продовольство через те, що Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.